Названы вредные для сердца продукты, от которых не защитит спорт

Употребление более двух напитков с добавленным сахаром в неделю повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов и инфарктов, в том числе у людей в хорошей физической форме. Об этом сообщает Healthday.

Учены проанализировали данные более 100 тысяч людей, собранные за более чем 30 лет. У пациентов, которые употребляли газировки, лимонады или фруктовые коктейли чаще двух раз в неделю, сердечно-сосудистый риск был повышен. Высокий уровень физической активности снижал риск, но не полностью. При этом употребление напитков с искусственными сахарозаменителями не влияло на сердечно-сосудистый риск пациентов. Физическая активность полезна для сердца, но она не защищает от рисков, связанных с употреблением слишком большого количества сахара, заключили ученые.

До этого врачи рассказали, что злоупотребление сахаром повышает уровень жиров в крови. Это может привести к усугублению атеросклероза и повышенному риску инсультов и инфарктов, в том числе при нормальном содержании холестерина.

Ранее кардиолог Закиев рассказал о доказанных способах снижения уровня холестерина.