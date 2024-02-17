Врач развеяла миф о постоянной усталости из-за герпесвирусов

Наличие антител класса G к вирусу Эпштейна-Барр или цитомегаловирусу — не повод лечить герпес. Об этом порталу «Секрет Фирмы» рассказала врач-инфекционист, терапевт, руководитель центра вакцинации H-Clinic Екатерина Степанова.

Пациенту со слабостью терапевты и педиатры часто назначают анализ на антитела к вирусу Эпштейна-Барр и цитомегаловирусу, пояснила врач. Но практически у всех людей будет положительный результат (наличие антител класса G к этим герпесвирусам). Это связано с тем, что большинство людей впервые сталкивается с герпесвирусами еще в возрасте двух-трех лет. Иногда заражение приводит к увеличению лимфоузлов и даже печени, но чаще нет никаких симптомов.

«Чаще всего люди приходят ко мне с диагнозом «Сочетанная цитомегаловирусная инфекция» и огромными назначениями препаратов, которые абсолютно не нужны. В этом случае я указываю им на одно важное обстоятельство: в их анализах нет антител класса М. Иммуноглобулин М показывает, что обострение инфекции есть прямо сейчас. Если антител нет, то и лечить нечего, потому что проблема в организме человека отсутствует», — заключила Степанова.

Врач добавила, что недомогание часто связано не с вирусными инфекциями, а дефицитом железа или витамина D, обезвоживанием или малоподвижным образом жизни.

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