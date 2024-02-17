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Врач рассказала, можно ли идти в баню при простуде или гипертонии

Терапевт Житко: баня строго противопоказана людям с гипертонией

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Баня может быть полезна здоровым людям, но при некоторых заболеваниях и состояниях она абсолютно противопоказана. Об этом aif.ru рассказала врач-терапевт первого терапевтического отделения Пушкин­ской больницы им. профессора В.Н. Розанова Анна Житко.

Как рассказала врач, 20-летнее исследование ученых из Университета Восточной Финляндии показало, что частое посещение сауны снижает риск летального исхода от сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин среднего возраста и у пожилых. Но речь идет только о здоровых людях, без серьезных хронических болезней, подчеркнула Житко.

При любом хроническом заболевании перед посещением бани нужно посоветоваться с врачом. Особенно уязвимы люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. А при плохом самочувствии, в том числе инфекции или повышенной температуре, от бани надо отказаться до полного выздоровления.

Беременным и кормящим, женщинам во время месячных и маленьким детям баня строго противопоказана. Также она запрещена при гипертонии, эпилепсии, варикозе, воспалительных процессах на коже и людям с тяжелым течением сахарного диабета и рака.

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