проект

>

Врач назвал продукт, который может навредить костям и мозгу

Врач Умнов: злоупотребление куриной печенью может навредить костям и мозгу

close
100%
Freepik.com

Куриное мясо можно есть каждый день, но употребление куриной печени лучше ограничить. Об этом порталу «Доктор Питер» рассказал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, врач Александр Умнов.

По словам врача, куриное мясо точно можно есть каждый день. Ее легко готовить, она вкусная, сытная, в ней мало калорий и она хорошо усваивается и у взрослых, и у детей.

«Более жирные кусочки, например бедра, полезны для омоложения кожи, укрепления ногтей и волос благодаря насыщенным кислотам, которыми они так богаты», — говорит эксперт.

Свежая куриная печень содержит много меди, витамина В12 и железа, но ее нельзя употреблять в больших количествах.

«В этом субпродукте много холестерина, а это навредит тем, у кого больные почки, язва желудка или гастрит. Учитывайте, что куриную печень нельзя давать детям до трех лет», — отметил врач.

Умнов добавил, что частое употребление печени может привести к избытку витамина А. Это состояние может навредить мозгу, способствовать разрушению костной ткани у взрослых, а у детей — остановке роста.

Ранее врач назвала домашние заготовки, которые нельзя есть в феврале.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами