Врач назвал продукт, который может навредить костям и мозгу

Куриное мясо можно есть каждый день, но употребление куриной печени лучше ограничить. Об этом порталу «Доктор Питер» рассказал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, врач Александр Умнов.

По словам врача, куриное мясо точно можно есть каждый день. Ее легко готовить, она вкусная, сытная, в ней мало калорий и она хорошо усваивается и у взрослых, и у детей.

«Более жирные кусочки, например бедра, полезны для омоложения кожи, укрепления ногтей и волос благодаря насыщенным кислотам, которыми они так богаты», — говорит эксперт.

Свежая куриная печень содержит много меди, витамина В12 и железа, но ее нельзя употреблять в больших количествах.

«В этом субпродукте много холестерина, а это навредит тем, у кого больные почки, язва желудка или гастрит. Учитывайте, что куриную печень нельзя давать детям до трех лет», — отметил врач.

Умнов добавил, что частое употребление печени может привести к избытку витамина А. Это состояние может навредить мозгу, способствовать разрушению костной ткани у взрослых, а у детей — остановке роста.

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