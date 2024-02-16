Врач рассказал, что происходит с раковыми клетками после уничтожения в ходе химеотерапии

Уничтоженные в ходе химеотерапии раковые клетки расщепляются и поглощаются фагоцитами — клетками иммунной системы, ответственными за устранение «клеточного мусора». Об этом доктор Дипак Паниграхи, доцент кафедры патологии в медицинском центре Beth Israel Deaconess при Гарвардской медицинской школе, рассказал Live Science.

Некоторые методы лечения рака, такие как химиотерапия, уничтожают опухолевые клетки, нарушая целостность их мембран. Такая форма устранения называется апоптозом. Паниграхи объяснил, что после достижения дисфункции раковых клеток они расщепляются и поглощаются другими — фагоцитами. Это клетки иммунной системы, которые защищают организм путем поглощения (фагоцитоза) «клеточного мусора» — вредных чужеродных частиц и недействующих клеток.

Фагоциты поглощают уничтоженные раковые клетки, а затем расщепляют их на более мелкие компоненты, такие как сахара и нуклеиновые кислоты — цепочечные молекулы, содержащиеся в ДНК. Благодаря этому процессу бывшие опухолевые клетки перерабатываются в компоненты, которые могут быть повторно использованы другими клетками.

Паниграхи также добавил, что ядра умирающих раковых клеток иногда могут набухать и лопаться, высвобождая внутриклеточное вещество в окружающие ткани. Иногда это может приводить к распространению раковых клеток за пределы первоначальной опухоли. Этот механизм играет важную роль в процессе прогрессирования и метастазирования рака.

Ранее гинеколог рассказала об опухоли матки, которую сложно заметить.