«Роснефть» представила новую программу по изучению и сохранению биоразнообразия Арктики

Представители «Роснефти», Министерства природных ресурсов РФ и Института проблем экологии и эволюции имени Северцова презентовали на выставке «Россия» новую трехлетнюю программу «Роснефти» по изучению и сохранению видов-биоиндикаторов арктических экосистем. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Исследования пройдут на севере Красноярского края. В ходе организованных «Роснефтью» экспедиций специалисты ведущих российских научных организаций впервые проведут авиаучет белых медведей Карского моря, мониторинг дикого северного оленя и изучат рыб устья реки Енисей.

Также будут построены карты экологической чувствительности берегов Енисейского залива и прилегающей акватории Карского моря. Кроме того, специалисты проверят места гнездования ценных видов птиц.

Информация о популяциях животных позволит ученым сделать выводы о состоянии их сред обитания и разработать меры по сохранению биоразнообразия арктического региона, пояснили в «Роснефти».

По словам директора департамента научно-технического развития и инноваций «Роснефти» Александра Пашали, программа продолжит многолетние научно-исследовательские работы компании.

Он подчеркнул, что новый цикл работ обещает уникальные результаты.

«В рамках авиаучета карской популяции белого медведя запланирована съемка в видимом и инфракрасном диапазонах и обработка снимков с помощью предобученных нейросетей. Мы планируем использовать искусственный интеллект, чтобы значительно ускорить обработку данных, так как новый авиаучет — это минимум 2 млн изображений», — пояснил Александр Пашали.

Замдиректора ФГБУ «Росзаповедцентр» Минприроды Ольга Кревер отметила, что новая программа компании реализуется в рамках инициативы «Бизнес и биоразнообразие» национального проекта «Экология».

«Инициатива собрала вместе разных партнеров, чтобы сохранить уникальных исчезающих животных», — сказала она.

В «Роснефти» уточнили, что проект является продолжением работ, которые компания уже провела на российском Севере. С 2012 года было организовано 50 масштабных комплексных экспедиций, посвященных всестороннему исследованию Арктики.