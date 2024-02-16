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Названы последствия употребления слишком большого количества антиоксидантов

Live Science: избыточное количество антиоксидантов может вызывать диарею

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Джеймс Керер, декан факультета фармацевтических наук университета Альберты (Канада), рассказал Live Science, что при потреблении слишком большого количества антиоксидантов может возникнуть тошнота и проблемы с пищеварением. По этой причине стоит с осторожностью подходить к выбору добавок на основе этих веществ.

Антиоксиданты — это вещества, которые ингибируют окисление в организме. Они защищают клетки от повреждения особыми активными формами кислорода и устраняют молекулы, называемые свободными радикалами. Свободные радикалы непрерывно создаются организмом в ходе естественного обмена веществ и с течением времени могут начать нарушать функции иммунной системы.

Некоторые антиоксиданты вырабатываются в организме, в то время как другие, такие как бета-каротин, могут быть получены с пищей. Антиоксидантами богаты морковь, помидоры и виноград.

По мнению Керера, достаточное количество фруктов и овощей в рационе естественным образом обеспечивает потребность организма в этих полезных веществах. Пищевые добавки с антиоксидантами необходимо принимать в редких случаях, например, при отсутствии доступа к растительной пище или наличии некоторых заболеваний.

Специалист посоветовал не принимать добавки с антиоксидантами без назначения врача. Он объяснил, что слишком большое количество антиоксидантов может оказывать токсическое воздействие — провоцировать диарею, тошноту, рвоту и проблемы с пищеварением. Кроме того, излишнее количество потенциально полезных веществ не усвоится организмом.

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