Одобрено первое лекарство для защиты от ампутации при обморожении

Сосудорасширяющий препарат Аурлюмин (илопрост) был одобрен в США для лечения тяжелых обморожений. Лекарство снижает риск ампутации пальцев рук или ног, сообщает Healthday.

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило Аурлюмин после публикации результатов исследования, в котором 47 взрослых с тяжелым обморожением лечили Аурлюмином, другим препаратом или его комбинации с Аурлюмином.

Через семь дней после обморожения пациентам провели сканирование костей. Ни один из 16 участников, получавших только Аурлюмин, не нуждался в ампутации. В группе, которая не получала этот препарат, ампутация понадобилась 60%, а в группе, которая получала комбинацию препаратов — 19%.

Аурлюмин стал первым средством для предотвращения ампутации при обморожении, отметили в FDA. Лекарство вводили внутривенно по шесть часов в день в течение восьми дней. Наиболее распространенными побочными эффектами были головная боль, приливы крови к лицу, учащенное сердцебиение или дыхание, тошнота, рвота, головокружение и снижение кровяного давления.

Ранее мужчине ампутировали часть пениса из-за застрявших в уретре батареек.