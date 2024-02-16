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Одобрено первое лекарство для защиты от ампутации при обморожении

Healthday: одобрен препарат, снижающий риск ампутации при обморожении с 60 до 0%

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Сосудорасширяющий препарат Аурлюмин (илопрост) был одобрен в США для лечения тяжелых обморожений. Лекарство снижает риск ампутации пальцев рук или ног, сообщает Healthday.

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило Аурлюмин после публикации результатов исследования, в котором 47 взрослых с тяжелым обморожением лечили Аурлюмином, другим препаратом или его комбинации с Аурлюмином.

Через семь дней после обморожения пациентам провели сканирование костей. Ни один из 16 участников, получавших только Аурлюмин, не нуждался в ампутации. В группе, которая не получала этот препарат, ампутация понадобилась 60%, а в группе, которая получала комбинацию препаратов — 19%.

Аурлюмин стал первым средством для предотвращения ампутации при обморожении, отметили в FDA. Лекарство вводили внутривенно по шесть часов в день в течение восьми дней. Наиболее распространенными побочными эффектами были головная боль, приливы крови к лицу, учащенное сердцебиение или дыхание, тошнота, рвота, головокружение и снижение кровяного давления.

Ранее мужчине ампутировали часть пениса из-за застрявших в уретре батареек.

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