Гинеколог объяснила, может ли врач определить девственность пациентки

У некоторых женщин девственная плева может оставаться целой даже после нескольких половых актов. Об этом «Газете.Ru» рассказала акушер-гинеколог клиники DocMed Анна Крижановская-Яковлева.

«Традиционно женская девственность подразумевает анатомическую целостность девственной плевы и отсутствие вагинального секса. Однако в практической гинекологии встречаются такие пациентки, у которых в силу анатомических особенностей строения и растяжимости плева может оставаться целой, даже после нескольких половых актов. Также описаны случаи повреждения плевы при гинекологическом осмотре, в результате травмы, или во время интенсивных занятий определенными видами спорта», — рассказала Крижановская-Яковлева.

Девственная плева представляет собой складку слизистой оболочки влагалища. Она находится между малыми половыми губами и отделяет внутренние половые органы от наружных.

«Гинеколог на осмотре может определить по строению девственной плевы, повреждена ли она во время секса, травмы или спорта, либо ее нет с рождения. Последнее состояние называют атрезией, оно может указывать на наличие врожденных аномалий внутренних половых органов. Многие из них можно скорректировать, что в дальнейшем положительно скажется на репродуктивном здоровье пациентки. Также гинеколог может оценить, не мешает ли девственная плева выходу крови во время менструации у девочки-подростка, что позволит избежать экстренной госпитализации и оперативного лечения», — объяснила гинеколог.

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