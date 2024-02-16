Психиатр рассказал, как справиться с сезонной депрессией

Арпит Аггарвал, психиатр из Университета Миссури, и американский диетолог Дженнифер Бин рассказали, что употребление молока, попкорна, фруктов, овощей и шоколада может помочь преодолеть «зимнюю депрессию». Рекомендации опубликованы на сайте университета — University of Missouri (MU).

«Зимняя депрессия» также известна как САР — сезонное аффективное расстройство. Это тип расстройства настроения, симптомы которого проявляются и сходят на нет сравнительно в одно и то же время года. Обычно это происходит осенью и зимой в связи с сокращением долготы светового дня и дефицитом витамина D.

По мнению Аггарвал, люди с депрессией или биполярным расстройством в анамнезе наиболее подвержены риску развития сезонного аффективного расстройства.

Чтобы уменьшить тяжесть симптомов, диетолог Бин рекомендует употреблять больше продуктов с высоким содержанием витамина D. Ранее многочисленные исследования показали, что это вещество способствует облегчению хронической усталости и апатии при депрессивном расстройстве.

К таким продуктам относятся попкорн, шоколад и молоко. Также стоит увеличить долю фруктов и овощей в рационе. Отмечается, что они необязательно должны быть свежими. В замороженных фруктах и овощах количество витаминов и других питательных веществ аналогично таковому в свежих.

Ранее ученые выяснили, что прогулка может помочь при депрессии.