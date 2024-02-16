проект

>

Психиатр рассказал, как справиться с сезонной депрессией

MU: употребление молока может облегчить симптомы сезонной депрессии

close
100%
Freepik

Арпит Аггарвал, психиатр из Университета Миссури, и американский диетолог Дженнифер Бин рассказали, что употребление молока, попкорна, фруктов, овощей и шоколада может помочь преодолеть «зимнюю депрессию». Рекомендации опубликованы на сайте университета — University of Missouri (MU).

«Зимняя депрессия» также известна как САР — сезонное аффективное расстройство. Это тип расстройства настроения, симптомы которого проявляются и сходят на нет сравнительно в одно и то же время года. Обычно это происходит осенью и зимой в связи с сокращением долготы светового дня и дефицитом витамина D.

По мнению Аггарвал, люди с депрессией или биполярным расстройством в анамнезе наиболее подвержены риску развития сезонного аффективного расстройства.

Чтобы уменьшить тяжесть симптомов, диетолог Бин рекомендует употреблять больше продуктов с высоким содержанием витамина D. Ранее многочисленные исследования показали, что это вещество способствует облегчению хронической усталости и апатии при депрессивном расстройстве.

К таким продуктам относятся попкорн, шоколад и молоко. Также стоит увеличить долю фруктов и овощей в рационе. Отмечается, что они необязательно должны быть свежими. В замороженных фруктах и овощах количество витаминов и других питательных веществ аналогично таковому в свежих.

Ранее ученые выяснили, что прогулка может помочь при депрессии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами