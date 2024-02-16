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Стоматолог-пародонтолог рассказал, как связано здоровье десен и сердца

UConn: особые бактерии могут быть причиной атеросклероза и пародонтита

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Профессор кафедры пародонтологии школы стоматологической медицины при Калифорнийском университете в США Фрэнк Николс рассказал, что некоторые микроорганизмы, такие как Porphyromonas gingivalis, могут способствовать локальному разрушению тканей вокруг зубов и одновременному воспалению стенок артерий. Об этом сообщается на сайте University of Connecticut (UConn).

Николс объяснил, что пародонтит связан с накоплением в межзубных промежутках особых микроорганизмов, которые потенциально могут спровоцировать воспаление или покраснение десен. К этим организмам относится Porphyromonas gingivalis. Это анаэробная бактерия, вызывающая пародонтоз. P. gingivalis можно «подхватить» во время расчесывания волос, пережевывания еды или использования зубной нити.

После попадания в организм патоген распространяется в кровотоке и достигает коронарных артерий — сосудов, которые транспортируют насыщенную кислородом кровь к сердечной мышце. При этом P. gingivalis в кровотоке могут активировать белые кровяные клетки, называемые моноцитами (разновидность лейкоцитов).

После активации эти иммунные клетки могут прилипать к стенкам артерий, что способствует воспалению сосудистых стенок и накоплению в них отложений холестерина и других липидов.

Другим механизмом, способствующим воспалению стенок артерий, является отложение факторов бактериальной вирулентности непосредственно в стенках артерий. Эти изменения также приводят к образованию атеросклеротических бляшек и потенциальной закупорке артерий, что может стать причиной сердечного приступа или инсульта.

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