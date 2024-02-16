В бразильском лесу обнаружили самую маленькую лягушку из известных науке

Исследователи из государственного университета Санта-Крус в США описали вид крошечных лягушек, обнаруженный в лесу в бразильском штате Баия. Длина тела представителей Brachycephalus pulex составляет чуть больше семи миллиметров. Об этом сообщает Daily Mail.

Блошиная лягушка Brachycephalus pulex была впервые описана зоологами в 2011 году. Все представители этого вида отличаются очень маленькими размерами и окраской различных оттенков желтого и коричневого цветов.

Отмечается, что Мирко Соле, сотрудник Государственного университета Санта-Крус в Бразилии и его коллеги снова приступили к изучению Brachycephalus pulex в 2019 году. В ходе экспедиции им удалось обнаружить 46 особей в двух местах на юге бразильского штата Баия. Специалисты исследовали половые клетки животных и измерили длину их тел.

Выяснилось, что длина тела взрослых самцов Brachycephalus pulex составляет в среднем семь миллиметров, что немного меньше длины тела самок. Исследователи также отметили, что миниатюрность Brachycephalus pulex означает фактическое отсутствие твердых костных элементов в их телах, за исключением очень твердых и толстых черепа и позвоночника.

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