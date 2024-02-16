Эксперт объяснил, с каких продуктов можно срезать плесень

Плесень с твердого сыра можно отрезать, а оставшуюся часть продолжить есть. Но от заплесневевших мягких продуктов (моцареллы, томатов, йогуртов) лучше избавиться. Об этом доктор Кит Шнайдер, эксперт по безопасности пищевых продуктов из Университета Флориды, рассказал Daily Mail.

Не все плесени являются патогенными, объяснил Шнайдер. Однако некоторые могут выделять микотоксины, которые в лучшем случае могут вызвать расстройство кишечника и рвоту, а в худшем — повредить органы.

Мягкие и полумягкие сыры содержат относительно много влаги, что создает среду, подходящую для роста плесени, особенно при недостаточно низких температурах в холодильнике. Токсины плесени могут распространяться через жидкость внутри продукта, поэтому заплесневевшие мягкие сыры (моцареллу, горгонзоллу), а также хлеб лучше выкинуть. С твердых сыров, например чеддера, можно срезать плесень и дополнительно три сантиметра самого сыра.

Нечеткие черные пятна на фруктах и овощах, чаще всего на помидорах, — признак черной плесни Stachybotrys chartarum. Ее токсины могут вызвать проблемы с дыханием, аллергические реакции, раздражение кожи, а в тяжелых случаях — неврологические симптомы или повреждение органов.

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