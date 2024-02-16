проект

>

Эксперт объяснил, с каких продуктов можно срезать плесень

Daily Mail: заплесневевшие мягкие продукты нужно выбрасывать

close
100%
Depositphotos

Плесень с твердого сыра можно отрезать, а оставшуюся часть продолжить есть. Но от заплесневевших мягких продуктов (моцареллы, томатов, йогуртов) лучше избавиться. Об этом доктор Кит Шнайдер, эксперт по безопасности пищевых продуктов из Университета Флориды, рассказал Daily Mail.

Не все плесени являются патогенными, объяснил Шнайдер. Однако некоторые могут выделять микотоксины, которые в лучшем случае могут вызвать расстройство кишечника и рвоту, а в худшем — повредить органы.

Мягкие и полумягкие сыры содержат относительно много влаги, что создает среду, подходящую для роста плесени, особенно при недостаточно низких температурах в холодильнике. Токсины плесени могут распространяться через жидкость внутри продукта, поэтому заплесневевшие мягкие сыры (моцареллу, горгонзоллу), а также хлеб лучше выкинуть. С твердых сыров, например чеддера, можно срезать плесень и дополнительно три сантиметра самого сыра.

Нечеткие черные пятна на фруктах и овощах, чаще всего на помидорах, — признак черной плесни Stachybotrys chartarum. Ее токсины могут вызвать проблемы с дыханием, аллергические реакции, раздражение кожи, а в тяжелых случаях — неврологические симптомы или повреждение органов.

Ранее врач назвала самые опасные жареные продукты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами