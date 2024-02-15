«Роснефть» представит новый экологический проект на выставке «Россия»

Представители «Роснефти», Министерства природных ресурсов РФ и Института проблем экологии и эволюции имени Северцова презентуют новую трехлетнюю программу «Роснефти» по изучению и сохранению видов-биоиндикаторов арктических экосистем. Мероприятие состоится 16 февраля в 13:00 в пресс-центре выставки «Россия». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Исследования будут проходить на севере Красноярского края и включают в себя изучение карской субпопуляции белых медведей, дикого северного оленя и популяций краснокнижных и ценных видов рыб устья реки Енисей.

В рамках программы ученые планируют построить карты экологической чувствительности берегов Енисейского залива и прилегающей акватории Карского моря. Многие из планируемых исследований будут проводиться впервые.

В «Роснефти» отметили, что, изучая арктические экосистемы, компания вносит большой вклад в развитие экологии и сохранение природы.

С 2012 года компания провела 50 экспедиций и собрала уникальный пласт информации о регионе. Геологические, океанологические, гидрометеорологические и экологические исследования проводятся в сотрудничестве с ключевыми научными институтами страны.

Результаты работы по изучению региона представлены в серии экологических атласов «Роснефти» и «Иннопрактики», презентация которых также состоится 16 февраля.

В период с 13 по 18 февраля в павильоне «Роснефти» на выставке «Россия» проводятся Дни Арктики. В рамках образовательной программы ежедневно проводятся лекции, посвященные исследованиям Крайнего Севера, его флоры и фауны.

Кроме того, компания проводит «Большой арктический кинофестиваль». Гостям уже продемонстрировали документальные фильмы об арктических экспедициях — «100 лет в Арктике» и «Хранители Арктики». Впереди — показ фильма «Век белого моря».