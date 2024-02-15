Исследователи раскрыли микробный секрет хорошего чая

Китайские ученые из Фуцзяньского университета сельского и лесного хозяйства выяснили, что вкусовые качества чая зависят не только от его сорта и условий выращивания, но и от почвенных бактерий в корнях чайных кустов. Исследование опубликовано в научном журнале Current Biology (CurBio).

Предыдущие изыскания показали, что бактерии в корнях растений влияют на то, как питательные вещества поглощаются и используются культурами. Микробиологи решили выяснить, как именно это происходит, на примере чая.

Ученые выяснили, что корневые микробы влияют на поглощение аммиака, что, в свою очередь, сказывается на выработке теанина, содержание которого во многом определяет вкуса чайного напитка.

Сравнивая сорта чая с разным количеством теанина, микробиологи определили группу бактерий, которая управляет азотистым метаболизмом и синтезом теанина. Команда вырастила искусственное микробное сообщество SynCom. Когда эти бактерии внедрили в корни одного из сортов чая, уровень теанина в напитке повысился.

По словам исследователей, с SynCom можно повысить качество чая, используя его для стимуляции низкокачественных сортов. Кроме того, микробы улучшают поглощение азота, что позволит сократить потребность в удобрениях.

В дальнейшем ученые рассчитывают адаптировать свое открытие для выращивания риса с высоким содержанием белка и других культур.

Ранее ученые выяснили, что зеленый чай усиливает обеззараживающий эффект серебра.