В России предложили добавлять в корм для рыб микробы для борьбы с вредителями

Ученые Сибирского федерального центра агробиотехнологий РАН (СФНЦА РАН) предлагают использовать бактериофаги для борьбы с вредными бактериями в искусственно зарыбленных водоемах. Эти полезные микроорганизмы добавляют в корм для рыбы в тех водоемах, которые имеют повышенный риск заражения вредными бактериями. Об этом «Газете.Ru» рассказали в СФНЦА РАН.

Серьезным препятствием для разведения недорогих пород рыб, например, карпов или сомов, являются бактерии аэромонозы (Aeromonas) и псевдомонозы (Pseudomonas), вызывающие инфекционные заболевания и приводящие к гибели поголовья рыб. Для борьбы с этими бактериями ученые предложили использовать бактериофаги – микроорганизмы, которые поедают патогены.

«Причем эти естественные враги аэромонозы и псевдомонозы обитают там же, где и вредные для рыб бактерии. Из этих водоемов мы их выделили, нарастили до высоких концентраций, начали вводить в корма и давать рыбе. Таким образом, поголовье рыб было полностью сохранено. В 2023 году эксперимент проводился на девяти озерах, в следующем году их число увеличится до 30», – рассказал «Газете.Ru» старший научный сотрудник СФНЦА РАН Сергей Владимирович Леонов.

По словам специалистов, полученное средство – экономичное, и большая часть расходов приходится на создание концентрата с последующей стерилизацией и розливом.

В будущем ученые планируют создать российский музей бактериофагов, который поможет в создании качественных кормов для рыб. Это позволит сделать рыбу максимально доступной для населения.

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