Найден способ увеличить выживаемость при опасном раке в 4 раза

Инновационное лечение в четыре раза увеличило трехлетнюю выживаемость при мезотелиоме — редком, но почти всегда смертельном раке. Результаты тестирования новой терапии опубликованы в журнале JAMA Oncology.

В исследовании приняли участие 249 пациентов с мезотелиомой — раком соединительной ткани, покрывающей внутренние органы. Эффект лекарства ADI-PEG20 сравнили с действием обычной химиотерапии. Новое лечение повысило среднюю выживаемость на 1,6 месяца, а трехлетнюю выживаемость — в четыре раза. Это означает, что в четыре раза больше пациентов, чем в группе обычной терапии, были живы через 36 месяцев.

Лишь 5-10% пациентов выживают в течение пяти и более лет после обнаружения мезотелиомы. Новое лекарство может стать первым эффективным препаратом для лечения мезотелиомы, разработанным за 20 лет.

Действие лекарства заключается в снижении уровня аргинина в кровотоке. Эта аминокислота нужна для выживания клеток мезотелиомы, которые не могут производить свой аргинин. Исследования показали, что некоторые типы рака головного мозга также не могут выжить при дефиците аргинина, то есть новое лекарство может быть эффективно в борьбе против них.

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