Стало известно, где россияне заболевают холерой

Россияне заболевают холерой за границей, например, в Египте и Индии. Без лечения летальный исход может наступить в течение суток. Об этом патолог Жанна Шмидт рассказала «Подмосковью сегодня».

В России регистрируют единичные случаи холеры, рассказала Шмидт. Обычно заболевают туристы, побывавшие в Египте, Индии и странах Карибского бассейна. Также вызывающие холеру бактерии находили на территории Украины: в Черном и Азовском морях, реках Днепр, Днестр, Южный Буг. В Мариуполе в 2011 году вводили запрет на купание и рыбную ловлю из-за риска заражения холерой.

«При холере очень быстро наступает обезвоживание организма. Болезнь крайне заразная, быстро передается от человека к человеку. Может распространяться через воду и пищу. Поэтому, если пустить дело на самотек, то все может закончиться плохо. Хотя сейчас, благодаря своевременно начатой терапии, в большинстве случаев трагических исходов удается избежать», — продолжает Шмидт.

ВОЗ сообщила, что в январе 2024 года число заболевших холерой превысило 40 тыс. человек, а в 2023 году были заражены 700 тыс. человек.

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