Ученые назвали продукт, который превосходит рыбий жир в профилактике атеросклероза

Ученые из университета Циндао в Китае обнаружили, что жир из мидий значительно превосходит рыбий по эффективности профилактического действия против атеросклероза. Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

Для исследования ученые использовали лабораторных мышей с артеросклерозом. Это хроническое очаговое поражение артерий, характеризующееся отложением и накоплением во внутренней оболочке сосуда жиросодержащих белков. Такие отложения зачастую выступают причиной сужения просвета артерий и последующего нарушения кровоснабжения органов и тканей.

Грызунов разделили на три группы. Первая в течение 12 недель употребляла рыбий жир, вторая — мидийный жир, полученный методом лиофилизации (вакуумной сушки мидий), а третья — плацебо. Для оценки эффективности веществ ученые впоследствии замерили площадь атеросклеротических бляшек у мышей.

Результаты показали, что у мышей, которых предварительно держали на высокожировой диете, площадь атеросклеротической бляшки в аорте была меньше по сравнению с таковой у грызунов из первой группы. В целом процесс отложения липидов на стенках артерий мышей из второй группы замедлился. Также отмечается, что оба вещества (рыбий и мидийный жир) поспособствовали снижению в организме мышей концентрации провоспалительных цитокинов (IL-1β), а также факторов воспаления NF-κB и VCAM-1.

Ученые добавили, что экологичность добычи мидий выше по сравнению с рыбой. Авторы исследования надеются, что в дальнейшем мидийный жир может стать аналогом рыбьему и начать использоваться для профилактики атеросклероза.

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