проект

>

Ученые назвали продукт, который превосходит рыбий жир в профилактике атеросклероза

Frontiers: мидийный жир предотвращает атеросклероз эффективнее, чем рыбий

close
100%
Shutterstock/MintImages

Ученые из университета Циндао в Китае обнаружили, что жир из мидий значительно превосходит рыбий по эффективности профилактического действия против атеросклероза. Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

Для исследования ученые использовали лабораторных мышей с артеросклерозом. Это хроническое очаговое поражение артерий, характеризующееся отложением и накоплением во внутренней оболочке сосуда жиросодержащих белков. Такие отложения зачастую выступают причиной сужения просвета артерий и последующего нарушения кровоснабжения органов и тканей.

Грызунов разделили на три группы. Первая в течение 12 недель употребляла рыбий жир, вторая — мидийный жир, полученный методом лиофилизации (вакуумной сушки мидий), а третья — плацебо. Для оценки эффективности веществ ученые впоследствии замерили площадь атеросклеротических бляшек у мышей.

Результаты показали, что у мышей, которых предварительно держали на высокожировой диете, площадь атеросклеротической бляшки в аорте была меньше по сравнению с таковой у грызунов из первой группы. В целом процесс отложения липидов на стенках артерий мышей из второй группы замедлился. Также отмечается, что оба вещества (рыбий и мидийный жир) поспособствовали снижению в организме мышей концентрации провоспалительных цитокинов (IL-1β), а также факторов воспаления NF-κB и VCAM-1.

Ученые добавили, что экологичность добычи мидий выше по сравнению с рыбой. Авторы исследования надеются, что в дальнейшем мидийный жир может стать аналогом рыбьему и начать использоваться для профилактики атеросклероза.

Ранее были найдены продукты, защищающие от ухудшения работы легких.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами