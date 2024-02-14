В Колумбии забили тревогу из-за резкого взлета числа вымирающих видов

Власти Колумбии заявили о нарастающей угрозе природному богатству страны. По данным министерства окружающей среды республики, с 2017 года количество находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных увеличилось более чем в два раза и достигло 2013, сообщает агентство Reuters.

Колумбия находится на втором месте в мире по биологическому разнообразию, уступая лишь соседней Бразилии. На территории государства обитает более 75 тыс. разновидностей флоры и фауны.

Как уточнили в министерстве, за минувшие семь лет число видов под критической угрозой исчезновения выросло с 182 до 465. Количество сокращающихся видов увеличилось на 87% до 801, а перечень уязвимых растений и животных расширился до 837 видов, став на 22% больше.

В списке находящихся в опасности видов оказались два вида ламантинов, а также некоторые растения, встречающиеся только в Колумбии.

«Мы призываем природоохранные и региональные власти принять необходимые меры для защиты этих видов, находящихся под угрозой исчезновения», — заявил в вице-министр политики и оздоровления окружающей среды Колумбии Маурисио Кабрера.

Ранее ученые предупредили о возможном коллапсе экосистемы джунглей Амазонки из-за пожаров и засух.