Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Ученые нашли подтверждение гипотезы Эйнштейна о гравитационных лазерах

arXiv: черные дыры могут излучать концентрированные потоки гравитационных волн

close
100%
Chuck Carter/Sciencenews.org

Ученые из Университета Китайской академии наук в Пекине нашли подтверждение теории Альберта Эйнштейна, предсказавшего возможность существования во Вселенной источников гравитационных волн и вынужденного излучения, лежащего в основе технологии лазера. Исследование появилось на портале научных публикаций arXiv.

Предложенная физиками теоретическая модель основана на аксионах — гипотетических сверхлегких частицах, наводняющих космос и представляющих собой один из возможных вариантов существования темной материи.

Аксионы настолько легки, что обладают квантовыми свойствами. Это значит, что длины их волн достаточно велики, что, в свою очередь, позволяет частицам взаимодействовать с черными дырами. Однако из-за своей природы аксионы не проваливаются за горизонт событий, а вращаются вокруг гравитационной воронки подобно электронам у ядра атома.

При определенном стечении обстоятельств испускаемые черными дырами гравитационные волны могут заставить аксионы скоординированно двигаться, что, в свою очередь, приведет к еще большему усилению гравитационных волн. Процесс будет продолжаться до тех пор, пока сфокусированные гравитационные волны не ударят в пространства узким лучом, подобно лазеру.

По словам китайских ученых, до настоящего времени такие гравитационно-волновые сигналы еще ни разу не фиксировались. Подтвердить или опровергнуть существования данного феномена должны космические обсерватории нового поколения. Если гравитационные лазеры удастся обнаружить, это докажет существование темной материи в виде аксионов.

Ранее физики назвали способ поймать неуловимую темную материю.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами