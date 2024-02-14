Ученые нашли подтверждение гипотезы Эйнштейна о гравитационных лазерах

Ученые из Университета Китайской академии наук в Пекине нашли подтверждение теории Альберта Эйнштейна, предсказавшего возможность существования во Вселенной источников гравитационных волн и вынужденного излучения, лежащего в основе технологии лазера. Исследование появилось на портале научных публикаций arXiv.

Предложенная физиками теоретическая модель основана на аксионах — гипотетических сверхлегких частицах, наводняющих космос и представляющих собой один из возможных вариантов существования темной материи.

Аксионы настолько легки, что обладают квантовыми свойствами. Это значит, что длины их волн достаточно велики, что, в свою очередь, позволяет частицам взаимодействовать с черными дырами. Однако из-за своей природы аксионы не проваливаются за горизонт событий, а вращаются вокруг гравитационной воронки подобно электронам у ядра атома.

При определенном стечении обстоятельств испускаемые черными дырами гравитационные волны могут заставить аксионы скоординированно двигаться, что, в свою очередь, приведет к еще большему усилению гравитационных волн. Процесс будет продолжаться до тех пор, пока сфокусированные гравитационные волны не ударят в пространства узким лучом, подобно лазеру.

По словам китайских ученых, до настоящего времени такие гравитационно-волновые сигналы еще ни разу не фиксировались. Подтвердить или опровергнуть существования данного феномена должны космические обсерватории нового поколения. Если гравитационные лазеры удастся обнаружить, это докажет существование темной материи в виде аксионов.

Ранее физики назвали способ поймать неуловимую темную материю.