Ученые рассказали, когда в Смоленске можно было встретить кудрявого пеликана

Международная группа ученых из Государственного Эрмитажа и Зоологического института РАН в Санкт-Петербурге совместно с коллегами из Университета Париж I Пантеон-Сорбона во Франции и Лодзинского университета в Польше проанализировали около тысячи костей птиц на семи стоянках древних людей, живших во времена неолита в Днепро-Двинском междуречье на территории современной Смоленской области. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Российского научного фонда (РНФ), поддержавшего исследование.

Специалисты изучили 757 останков птиц возрастом от 6 до 3 тыс. лет до нашей эры. Материалы были собраны в ходе множества экспедиций с 1970 по 2023 год. Сравнение находок с современными образцами позволило определить 57 видов из четырех экологических групп пернатых: околоводных, лесных, опушечных и лугово-степных. До 93% всех костей принадлежало водоплавающим птицам, что связано с обилием водоемов в указанной местности.

Ученые выяснили, что тысячи лет назад в Смоленской области встречались птицы, пути миграции которых сегодня сместились в более северные или более южные регионы России. В их числе оказались краснозобые гагары, желтые цапли, кудрявые пеликаны, савки и обыкновенные кваквы. Например, современная южная граница ареала краснозобой гагары сейчас проходит по Южной Карелии.

Также оказалось, что птицы играли важную роль в культуре охотников-собирателей Днепро-Двинского междуречья. Люди неолита изображали их на различных предметах и делали фигурки в виде пернатых, а также использовали их кости для изготовления инструментов, украшений и ритуальных предметов.

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