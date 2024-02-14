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Назван простой способ снизить риски возникновения ишемического инсульта

BMJ Open: иглоукалывание оказалось полезно для снижения рисков ишемического инсульта

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Исследователи из Китайского медицинского университета установили, что иглоукалывание или акупунктура оказалась эффективным методом снижения рисков ишемического инсульта среди пациентов с ревматоидным артритом (РА). Результаты работы ученых были представлены в журнале BMJ Open.

Ишемический инсульт — это отмирание участка ткани головного мозга в результате недостаточного снабжения головного мозга кровью и кислородом вследствие закупорки артерии. Риск возникновения «инфаркта мозга» возрастает, если у пациента есть такое сопутствующее заболевание, как ревматоидный артрит. Это тяжелое воспаление суставов, характеризующееся такими осложнениями, как эрозия костей и сердечно-сосудистые заболевания.

В своей работе ученые хотели найти нелекарственные методы снижения риска развития ишемического инсульта. В исследовании приняли участие более 11 тыс. пациентов с вышеуказанными недугами, половина из которых прошла курс иглоукалывания, вторая половина — нет. Перед началом лечения ученые собрали данные о состоянии здоровья пациентов, то же самое они сделали в конце и затем сравнили полученную информацию.

На протяжении всего периода наблюдения у 946 пациентов развился ишемический инсульт. Однако, как показали результаты, среди людей, не прошедших курс иглоукалывания, число людей с инсультом было выше. Анализ также показал, что иглоукалывание было связано со снижением риска развития инсульта в разных возрастных группах и среди пациентов с различными сопутствующими заболеваниями.

Ранее ученые назвали тип упражнений, по эффективности снижения кровяного давления не уступающий кардио.

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