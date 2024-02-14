Стало известно, как люди оценивают потенциальных партнеров на сайтах знакомств

Робин Крамер, старший преподаватель школы психологии при Университете Линкольна рассказал The Conversation, что при просматривании анкет потенциальных партнеров на сайтах знакомств люди склонны оценивать их привлекательность при сравнении с другими претендентами сходной внешности.

Психолог объяснил, что такой феномен называется «эффектом последовательности». Он предполагает оценку текущего элемента какой-либо последовательности с оглядкой на предыдущий. Крамер объяснил, что эффект может быть двусторонним — привлекательность обладателя анкеты на сайте знакомств будет либо приближена к просмотренной ранее (ассимиляция), либо отклоняться от нее (контраст).

Это может зависеть от того, насколько, по мнению пользователя, два лица сходны в плане этнической принадлежности и других индивидуальных внешних признаков. Например, если последняя просмотренная фотография, на которой была изображена девушка из Южной Азии с длинными темными волосами, показалась пользователю привлекательной, то и следующее фото другого человека схожей внешности будет воспринято положительно.

Аналогичным образом черты, которые люди не считают привлекательными на фото, могут исказить представление о следующем претенденте, несмотря на то, что он может не обладать ими в столь же выраженной степени.

Механизмы, лежащие в основе такого явления, еще не изучены до конца. Предполагается, что эти последовательные эффекты вызваны предвзятостью восприятия (мысль о предыдущем может влиять на текущее) или предвзятостью реакции (выбор будет сделан на основе физических реакций).

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