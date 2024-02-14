Ученые научились выявлять биомаркеры деменции в плазме крови

Ученые из университета Фудань в Шанхае и университета Уорика в Великобритании разработали новый способ ранней диагностики деменции, основанный на отслеживании сбоев в регуляции особых белков в плазме крови. Результаты опубликованы в журнале Nature Ageing.

В ходе научного исследования, проведенного на основе данных из британского Биобанка, ученые проанализировали образцы крови более 52 600 человек, собранные в период с 2006 по 2010 год. У 1417 из них до марта 2023 года развилась деменция.

Чтобы глубже изучить молекулярные механизмы, которые могут выступать предикаторами этого заболевания, ученые отследили регуляцию особых белковых маркеров в плазме крови испытуемых. С помощью методов машинного обучения и анализа данных, исследователи объединили определенные белки в специальную панель, которая может быть использована для прогнозирования развития деменции.

Из 1463 обнаруженных белков плазмы GFAP, NEFL, GDF15 и LTBP2 в большей степени ассоциировались с возникновением смешанной альцгеймеровско-сосудистой деменции (ACD), болезни Альцгеймера (AD) и сосудистой деменции (VaD). По словам ученых, у людей с более высоким уровнем GFAP вероятность развития деменции была в 2,32 раза выше.

Ученые отметили, что отслеживание регуляции GFAP (или GDF15) в совокупности со сбором демографических данных потенциально может стать способом выявления деменции за 10 лет по появления симптомов. Также как минимум за 10 лет до постановки диагноза начинает трансформироваться белок NEFL.

Ранее была обнаружена связь между длительным сидением и деменцией.