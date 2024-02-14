Анализ зубов позволил ученым узнать о переездах древнего скандинава, принесенного в жертву

Найденный в Дании древний скелет принадлежал мужчине, который вырос на побережье в обществе собирателей, но позже переехал в общество фермеров, которые принесли его в жертву. Исследование опубликовано в журнале PLOS One.

Авторы новой работы изучили скелет человека, извлеченного из торфяного болота на северо-западе Дании. Он жил между 3300 и 3100 годами до нашей эры. Фрагментированный характер останков, в том числе разбитый череп, указывает на то, что он был принесен в жертву. Исследование ДНК показало, что он отличался генетически от современных ему местных скелетов.

Изотопный анализ стронция, углерода и кислорода из зубной эмали мужчины позволили установить, что детство он провел на побережье скандинавского полуострова. В раннем возрасте он питался в основном рыбой и морскими млекопитающими, но в более поздние подростковые годы в его рационе появились овцы и козы. Генетически ближе всех ему оказались люди из Норвегии и Швеции.

Результаты исследования позволяют предположить, что мужчина вырос в северном обществе рыбаков и собирателей, а позже переехал в сельскохозяйственное общество в Дании. Ученые считают, что он мог быть торговцем или пленником, интегрировавшимся в местное общество.

Исследование дает новое понимание взаимодействия между мезолитическими и неолитическими обществами в Европе.

«Насколько нам известно, это первый раз, когда исследования смогли картировать историю жизни североевропейского жителя в такой высокой степени детализации и в таком высоком разрешении во времени и пространстве», — отметили авторы.

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