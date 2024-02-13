Зоологи выяснили, чем опасно долгое полярное лето для белых медведей

Группа зоологов из США и Канады оценила последствия летнего таяния льдов для состояния белых медведей в арктической зоне. Ученые пришли к выводу, что хищники с большой вероятностью не смогут адаптироваться к продолжительному лету, и им грозит истощение и вымирание. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Специалисты в течение трех летних недель следили за 20 зверями. Медведи пробовали разные стратегии поддержания запасов энергии, однако почти все из них быстро теряли вес — около 1 килограмма в день.

Взрослые белые медведи-самцы могут достигать трех метров в длину и весить более 700 килограммов. Чтобы поддерживать свою огромную массу, медведи полагаются на богатый энергией жир тюленей, которых лучше всего ловить на льду.

В отсутствие льда многие звери предпочитали дремать, чтобы сохранить калории. Другие искали пищу, поедая падаль, ягоды, водоросли и травы. Некоторые тратили до 40% времени на поиски пропитания.

Три белых медведя отправились в длительные заплывы: один пересек залив, проделав путь в 175 километров. В воде хищники нашли туши двух белух и тюленей, но ни один медведь не смог ни прокормиться находками во время плавания, ни доставить их на сушу.

«Ни одна стратегия не позволит белым медведям существовать на суше дольше определенного периода времени. Даже те медведи, которые добывали пищу, теряли вес с той же скоростью, что и те, которые просто лежали на берегу», — отметил соавтор исследования, директор Медвежьего центра Университета штата Вашингтон Чарльз Роббинс.

Ученые считают, что в ближайшие годы проблема голода белых медведей обострится из-за увеличения безледного сезона в связи с глобальным потеплением.

Ранее ученые выяснили, что белые медведи начали страдать от изменений климата еще 20 тыс. лет назад.