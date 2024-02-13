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В США могут запретить средства для кератинового выпрямления волос

KFF Health News: США готовятся запретить опасные средства для выпрямления волос

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Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) приступило к разработке плана по запрету использования формальдегида в средствах для выпрямления волос. Об этом сообщают KFF Health News.

Кератиновое выпрямление волос — процедура, проводимая специалистами, которая позволяет добиться гладкости волос на несколько месяцев. В средствах для этого используется формальдегид — вещество, признанное канцерогеном в США и других странах.

Недавние исследования показали, что средства для выпрямления волос могут повышать риск рака молочной железы, яичников и матки. Некоторые специалисты связывают этот эффект с другими компонентами средств для волос: фталатами, парабенами и другими веществами, которые могут нарушать работу гормонов. Особенно уязвимы чернокожие женщины: опросы показывают, что в США от 84% до 95% из них используют средства для выпрямления волос.

Учитывая последние исследования, FDA предложило составить план запрета химических выпрямителей, которые содержат формальдегид или могут превращаться в него при нагревании.

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