Виброперчатка избавила пациентов после инсульта от спазма в руках

Вибрирующая перчатка помогла пациентам с инсультом избавиться от мышечных спазмов. Результаты испытаний опубликованы в Archives of Physical Medicine and Rehabilitation (APMR).

После инсульта выжившие часто испытывают неконтролируемые спазмы, которые могут привести к сжатию рук в кулаки. При этом приходится делать дорогие и часто болезненные инъекции ботулинического токсина.

В новом исследовании ученые протестировали носимое медицинское устройство, похожее на вибрирующую перчатку. Оно позволило пациентам после инсульта достичь не такого же эффекта, как и при обычных методах терапии. А для некоторых вибротерапия оказалась даже эффективнее.

Все пациенты в испытании носили устройство по три часа в день в течение восьми недель. Вибрации были постоянными, но ненавязчивыми и по интенсивности похожи на вибрации телефона. Пациенты могли свободно выполнять свою обычную деятельность при ношении устройства.

Неврологические механизмы, лежащие в основе улучшения симптомов, все еще изучаются. Ученые считают, что эффект связан с пластичностью мозга, то есть способностью образовывать новые нейронные пути в ответ на повреждение или дисфункцию.

Современные методы используют вибрацию всего тела с помощью больших, дорогостоящих машин и требуют посещения клиники для этого. Поэтому разработка ученых может стать революцией в терапии после инсульта. Они уже готовятся к выходу устройства на рынок.

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