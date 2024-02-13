Археологи раскрыли внеземную природу артефактов бронзового века, найденных в Испании

Испанские ученые из Высшего совета по научным исследованиям (CISC) и Национального археологического музея в Мадриде обнаружили предметы из внеземного материала в составе клада артефактов «Сокровища Виллены», найденного более 60 лет назад в испанской провинции Аликанте. Исследование опубликовано в научном журнале Trabajos de Prehistoria (TDP).

«Сокровища Виленны» открыли в 1963 году в ходе раскопок в гравийном карьере. Набор включал в себя 59 сосудов, чаш и ювелирных изделий, изготовленных из золота, серебра, янтаря и железа, относящихся к эпохе бронзового века.

В ходе нового изучения археологи выяснили, что один из найденных в Аликанте браслетов и металлическая полусфера (предположительно — навершие меча) были изготовлены из метеоритного железа, которое попало на Землю около 1 млн лет назад. Сами изделия были произведены между 1400 и 1200 годами до нашей эры.

Ученые определили состав предметов с помощью масс-спектрометрии. По словам археологов, оба объекта могли быть сделаны из одного и того же метеорита.

«Технология обработки железа заметно отличались от работы с медью, серебром и золотом. Использование как метеоритного, так и земного железа потребовало от древних металлургов внедрения инноваций и совершенствования методик», — отметил автор исследования Игнасио Монтеро Руис.

По словам ученых, анализ артефактов позволил больше узнать о металлургических практиках позднего бронзового века. Однако археологи пока не пришли к единому мнению, кто именно мог изготовить артефакты из метеоритной руды.

Ранее ученые доказали, что легендарный фараон Тутанхамон владел кинжалом из метеоритного железа.