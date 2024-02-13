Ученые выяснили причину крупнейшей биологической катастрофы в истории Земли

Группа ученых из Шаньдунского университета науки и технологий, Нанкинского университета и других научных учреждений Китая назвала вероятную причину крупнейшего массового вымирания в истории Земли, случившегося в конце пермского периода около 252 млн лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале Chemical Geology (ChemGeo).

По оценкам специалистов, в результате древней катастрофы вымерло около 81% всех морских видов и около 70% разновидностей наземных позвоночных животных. Катаклизм также затронул растительный мир, вызвав опустошение и став причиной значительных мутаций среди уцелевшей флоры.

Согласно выводам ученых, вероятной причиной пермского вымирания могла стать интенсивная вулканическая активность, разрушившая озоновый слой в атмосфере и запустившая широкий спектр разрушительных процессов — от отравления воздуха сероводородом до кислотных дождей и нехватки кислорода в океанах.

На возможность подобного сценария указывает увеличение концентраций изотопов серы в микроскопических зернах пирита, которые исследователи обнаружили с помощью масс-спектрометрии при анализе геологических отложений конца пермской эпохи.

Количество серных изотопов выросло из-за фотолиза (распада молекул из-за поглощения света) диоксида серы под действием ультрафиолетового излучения.

В соответствии описанному геологами сценарию, когда взрывной вулканизм разрушил озоновый слой, на Землю обрушился поток солнечного ультрафиолета, что снизило концентрацию кислорода. Эта теория подтвердилась моделированием, которое показало падение содержания кислорода в атмосфере с 30% в фанерозое (538 млн лет назад) до 15% этого показателя к концу пермской эпохи.

Команда предположила, что после этого питающиеся сульфатами бактерии в океанах сделали морскую среду одновременно сульфидной и бескислородной, приведя ее к катастрофическому состоянию для выживания. Таким образом, и на суше и воде сложились крайне суровые условия для существования большинства форм жизни.

Ранее палеонтологи нашли в пыльце растений периода пермского вымирания вещества, защищающие от ультрафиолета.