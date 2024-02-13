Нарколог описал характеристики старческого алкоголизма

Алкоголизм в позднем возрасте – самый распространенный вид химической зависимости среди людей старше 50 лет. Это заболевание имеет свои особенности, например, стадии алкоголизма формируются быстро, буквально за 3-4 года, об этом «Газете.Ru» рассказал профессор кафедры наркомании и токсикомании ФДПО ИНОПР Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, психиатр-нарколог Лев Благов.

«В пожилом возрасте стадии алкоголизма формируются быстро. Молодому человеку нужно 5-10 лет прежде, чем у него появится заметная клинически патологическая зависимость, у пожилых это время сокращается до 3-4 лет. За это время у них формируется похмельный синдром, понижается толерантность, меняется личность», – отметил специалист.

Однако зависимость у людей в возрасте проявляется не столь интенсивно, как у молодых.

«У пожилых чаще отмечаются соматические проблемы, вызванные алкоголизмом, но реже – проблемы с законом, работодателем и случаи насилия, в сравнении с более молодыми. На фоне деградации личности больного одновременно отмечается снижение физической переносимости алкоголя, поэтому пожилой человек просто не в состоянии много пить», – рассказал Благов.

Кроме того, опьянение у таких больных характеризуется преобладанием психомоторного торможения, а не возбуждения. Они реже имеют проблемы с законом, чем более молодые зависимые. Алкоголь при этом действует как транквилизатор, быстро вызывая угнетение сознания (оглушение). Также чаще встречаются нарушения сна.

«Еще из отличий: алкоголизм в позднем возрасте демонстрирует общую динамику заболевания с относительно благоприятным течением, что позволяет доживать «в болезни» до пожилого возраста», – заключил нарколог.

Подробнее о том, почему пожилые люди спиваются, какую роль в этом играют члены семьи и окружение, какие два вида старческого алкоголизма существуют и чем отличается алкоголизм в пожилом возраста — в интервью Благова «Газете.Ru»

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