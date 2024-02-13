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Врач перечислил причины, из-за которых человек начинает пить после 50 лет

Нарколог Благов: после 50 лет человек начинает пить из-за социальных потрясений

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Frank Roder/ Global Look Press

Возникновение позднего алкоголизма в большей степени связано с социальными и психологическими факторами, нежели с наследственной предрасположенностью, об этом «Газете.Ru» рассказал профессор кафедры наркомании и токсикомании ФДПО ИНОПР Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, психиатр-нарколог Лев Благов.

«То есть в этой возрастной группе алкоголизм – это своеобразная «реакция» на какие-то значимые события, на стресс, возможно – на социальную дискредитацию, маленькую пенсию и т.п. Алкоголизм позднего возраста так и называют — «проблемный» алкоголизм. Потому что чаще всего он провоцируется такими свойственными возрасту явлениями как социальная изоляция, разочарованность, неудовлетворенность прошлым и настоящим, провоцирующими озлобленность, физический и психический дискомфорт», – объяснил Благов.

Если мы говорим об алкоголизме, который начался в более раннем возрасте и продолжается до старости, то прекращение активной профессиональной деятельности, потеря друзей и близких, а также одиночество, по словам специалиста, тоже неблагоприятно влияют на прогноз заболевания.

«Часто в таких случаях бывает востребована психологическая помощь. Крайне важна помощь близких. Но при одном условии. Все это должно проходить при тщательном соблюдении всех норм медицинской этики и под строгим непосредственным контролем лечащего врача. Многие пациенты и члены их семей считают, что алкоголь – последний способ «получить удовольствие» в старости. Это большая проблема. Многие в быту рассматривают «умеренную алкогольную составляющую» неизбежным компонентом старения. Такие суждения ошибочны», – заключил специалист.

Подробнее о том, почему пожилые люди спиваются, какую роль в этом играют члены семьи и окружение, какие два вида старческого алкоголизма существуют и чем отличается алкоголизм в пожилом возраста — в интервью Благова «Газете.Ru»

Ранее нарколог назвал два распространенных среди алкоголиков бредовых расстройства.

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