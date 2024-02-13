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Найден способ прогнозировать рецидивы рака груди по анализу крови

В РАН разработали анализ крови, предсказывающий рецидив рака молочной железы

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Ученые Института биохимической физики им. Н. М. Эмануэля (ИБХФ) РАН предложили использовать анализ циркулирующей в крови опухолевой ДНК (цоДНК) для предсказания возникновения рецидива рака молочной железы (РМЖ). Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Циркулирующая опухолевая ДНК (цоДНК) – это обломки ДНК опухолевых клеток, свободно циркулирующие в кровотоке. Для поиска цоДНК применяется жидкостная биопсия – взятие образца крови из вены с последующим выделением и исследованием ДНК опухоли.

Отбор образцов для определения цоДНК представляет собой несложную процедуру, которая, как правило, сводится к взятию у пациента венозной крови и дальнейшей ее обработке. Это дает возможность получать диагностический материал сколь угодно часто. Тогда как повторное получение материала с помощью традиционной биопсии опухоли, в том числе из метастатического очага, с целью определения биологических характеристик опухоли нередко затруднено, а зачастую технически невозможно.

Анализ цоДНК в случае РМЖ может быть использован как для выявления рецидивов, так и для ранней диагностики этого вида рака, так как появление цоДНК с характерными для РМЖ изменениями в кровотоке намного опережает клиническое проявление заболевания.

В ходе лечения РМЖ с помощью анализа цоДНК можно прогнозировать риск развития рецидива рака и оценивать эффективность различных схем лечения. Также важным применением исследования цоДНК представляется использование его для мониторинга эффективности лечения РМЖ в режиме реального времени.

«цоДНК может быть обнаружена в плазме крови у больных РМЖ на ранних стадиях и представляется перспективным диагностическим маркером. Большинство молекулярных нарушений, обнаруженных в цоДНК плазмы крови, отражают генетические изменения, имеющиеся в первичной опухоли», – рассказала «Газете.Ru» кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории химической физики биоаналитических процессов Института биохимической физики им. Н.М.Эмануэля РАН Заварыкина Татьяна.

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