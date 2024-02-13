Диетологи рассказали, как выглядит идеальный обед

Британские диетологи Гюнтер Кунле из университета Рединга и Дуэйн Меллор из университета Астона совместно со специалистом по здоровому питанию и автором книг Робом Хобсоном рассказали Daily Mail, что идеальный обед включает в себя большую порцию овощей. Также в него должны входить белок и крахмалистые продукты.

По мнению дипломированного диетолога Роба Хобсона, наиболее питательным вариантом обеда выступает салат с макаронами или лапшой из муки грубого помола в качестве гарнира. Источником белка может быть курица, тунец или бобовые. Заправку для салата специалист также советует приготовить самостоятельно из семян кунжута.

Дуэйн Меллор также утверждает, что здоровый обед должен включать в себя большое количество овощей, а также немного белка и крахмалистых продуктов. Диетолог рекомендует использовать остатки вчерашнего ужина для приготовления обеда. Это позволит предотвратить образование пищевых отходов и вечернее переедание.

Ким Пирсон, диетолог из Лондона, также рекомендует использовать для приготовления обеда продукты, сохранившиеся после ужина. Она предлагает употреблять средиземноморские овощи со шпинатом, вареными яйцами, филе лосося или ферментированными соевыеми бобами. Также она советует не пренебрегать полезными жирами, входящими в состав оливкового масла и тыквенных семечек.

Ранее врач назвала продукты, запрещенные при болезнях щитовидной железы.