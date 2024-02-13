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Перечислены факторы риска развития раковых опухолей головы и шеи

JAMA: употребление пива повышает риск развития раковых опухолей головы и шеи

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Исследователи медицинской школы Вашингтонского университета в США обнаружили, что курение и частое употребление пива и ликеров повышает риск появления раковых опухолей в области головы и шеи. Результаты опубликованы в JAMA Otolaryngoly-Head Neck Surgery.

Под термином «опухоли головы и шеи» обычно подразумеваются злокачественные новообразования, локализующиеся на слизистой оболочке губ, в полости рта, глотке, гортани, шейном отделе пищевода, полости носа и слюнных железах.

В исследовании, направленном на выявление факторов риска рака этого типа, приняли участие 139926 человек. Всем участникам было от 55 до 74 лет. Они предоставили ученым информацию о состоянии своего здоровья и пищевых привычках, а также сообщили о частоте употребления алкоголя и статусе курения. Сообщается, что добровольцы были набраны в 1993-2001 годах.

Исследование завершилось в ноябре 2023 года. Проанализировав результаты, ученые пришли к выводу, что курение было связано с высоким риском развития раковых опухолей в гортани, глотке и полости рта. Более продолжительный стаж курения повышал вероятность появления новообразований.

Чрезмерное употребление алкоголя также коррелировало с повышенным риском рака головы и шеи. Отмечается, что значительный риск был связан с такими напитками, как пиво и ликеры. При умеренном употреблении алкоголя не было отмечено никаких негативных эффектов.

Ранее ученые выяснили, насколько вейпинг опасен по сравнению с курением.

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