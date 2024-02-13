Медики в РФ начали использовать квантовые вычисления для диагностики рака

Российские ученые начали исследовать возможности квантовых технологий в области медицины и фармацевтики, в частности потенциал квантовых технологий для диагностики и лечения рака. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на аналитический отчет «Применение квантовых технологий в медицине», подготовленный экспертами для Форума будущих технологий — 2024.

Эксперты отмечают, что хотя полный потенциал квантовых технологий еще не раскрыт, они обязательно найдут свое применение в медицине. Некоторые компании уже проводят эксперименты с квантовыми вычислительными устройствами, что может значительно улучшить изучение генома и структурных изменений ДНК, особенно в раковых клетках.

Кроме того, квантовое машинное обучение может помочь в открытии новых биомаркеров для борьбы с раком. Исследования в этой области уже показали, что квантовые алгоритмы способны классифицировать геномные данные намного быстрее, чем обычные компьютеры.

Доклад также выделяет перспективы использования высокочувствительных квантовых датчиков магнитного поля для диагностики заболеваний, таких как опухоли головного мозга, эпилепсия и синдром Альцгеймера. Квантовые сенсоры могут помочь измерять и визуализировать биомагнитные поля с большей точностью и без инвазивных методов, таких как ЭЭГ и МРТ.

Однако с развитием квантовых технологий возникают новые угрозы, особенно связанные с безопасностью данных. Для защиты конфиденциальной информации при использовании квантовых компьютеров требуется внедрение постквантовых криптографических алгоритмов, которые обеспечат сохранность данных во время вычислений.

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