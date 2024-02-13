Врачи назвали причины низкой температуры тела

Температура тела ниже 35,8° может встречаться при диабете, анемии, нарушениях работы щитовидной железы и других заболеваниях. Об этом рассказали главный врач клиники «ММЦ», врач-терапевт, кардиолог, к.м.н. Дмитрий Александрович Долгушев и врач-терапевт, пульмонолог «ММЦ» Юлия Михайловна Закиева в телеграм-канале.

Температура тела человека в норме может колебаться от 35,5 до 37,4°С. Пониженной считается температура ниже 35,8°. Среди заболеваний, которые могут вызвать снижение температуры: анемия (снижение гемоглобина), сахарный диабет, либо низкая концентрация сахара в крови, гипотиреоз (дефицит гормонов щитовидной железы), недостаточность надпочечников, астенический синдром. Нарушение работы центра терморегуляции в мозге (гипоталамусе) встречается при депрессии, вирусных инфекциях, отравлениях, травмах. Некоторые препараты также могут снижать температуру, в том числе нейролептики, снотворные и препараты давления.

Предпосылками для понижения температуры являются потеря сознания, травма, длительная неподвижность, гипогликемия, судороги, инсульт, интоксикация, тяжелое воспаление.

Для людей старше 65 лет низкая температура тела может быть вариантом нормы, так как они меньше двигаются и у них снижена скорость обмена веществ. Однако оценить, угрожает ли такая температура здоровью и жизни пациента, может только врач.

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