Врач рассказал, чем может быть плотная шишка между пальцами ног

Женщины среднего возраста, занимающиеся бегом или игровыми видами спорта, имеют повышенный риск невромы Мортона — болезненного образования на стопе из-за воспаления подошвенных нервов. Об этом «Доктор Питер» рассказал травматолог-ортопед и врач спортивной медицины Владимир Нечаев.

Любой вид спорта, в том числе бег, помимо пользы имеет и побочные эффекты. Среди них неврома Мортена, которая внешне выглядит как плотное веретенообразное утолщение между пальцами стопы (четвертым и третьим или вторым и третьим), в области головок плюсневых костей. Появляется неврома в результате сдавливания подошвенных нервов. Они воспаляются, появляется отек, разрастается соединительная ткань.

Для лечения обычно достаточно изменения образа жизни, противовоспалительных и обезболивающих. Однако иногда требуется операция, поэтому при первых признаках невромы нужно обратиться к врачу.

Развитию заболевания способствуют ожирение, длительное нахождение в положении стоя, бег, заваливание стопы на внутренний край и ношение обуви на каблуке или с зауженным носом. Заболевания и травмы суставов и сухожилий — также факторы риска.

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