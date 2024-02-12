Врач развеяла миф о том, что приступ эпилепсии можно спровоцировать

Приступ эпилепсии нельзя спровоцировать, как правило, он начинается неожиданно, об этом «Газете.Ru» рассказала профессор, доктор медицинских наук, вице-президент «Объединения врачей-эпилептологов и пациентов» России, научный куратор Центра неврологии, эпилептологии и пароксизмальных состояний НКЦ №2 ФГБНУ РНЦХ имени академика Б.В. Петровского, эпилептолог Кира Воронкова.

«Среди людей распространен миф, что вот человек идет, его собачка напугала, и начался приступ. Такого не бывает. Как правило, приступ может начаться внезапно», – отметила Воронкова.

Основой эпилепсии служит спонтанное нарушение в электрической активности клеток головного мозга. То есть в группе нейронов нарушается их активность, функции мембраны клетки, каналов, рецепторов, и в результате формируются патологические электрические разряды.

«Внешне это проявляется различными типами приступов в зависимости от того, в какой области мозга нарушена работа клеток. Это может быть лобная доля, височная, теменная, затылочная и даже весь мозг. Например, существуют генерализованные эпилепсии и очаговые. При генерализованных формах эпилепсии мы не говорим о зонах повреждений головного мозга, поскольку, как следует из определения, весь головной мозг участвует в процессе чрезмерного электрического производства», – заключила специалист.

Подробнее о том, почему возникает эпилепсия, когда может начать приступ, почему эпилепсия может начаться после 60 лет и чем это опасно — в интервью Воронковой «Газете.Ru».

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