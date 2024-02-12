Врач объяснила, с чем можно спутать приступ эпилепсии

Эпилепсия — сложно диагностируемое заболевание, которое можно перепутать с другими недугами, например, с приступом аритмии. Об этом «Газете.Ru» рассказала профессор, доктор медицинских наук, вице-президент «Объединения врачей-эпилептологов и пациентов» России, научный куратор Центра неврологии, эпилептологии и пароксизмальных состояний НКЦ №2 ФГБНУ РНЦХ имени академика Б.В. Петровского, эпилептолог Кира Воронкова.

«Например, у человека может случиться эпизод аритмии, и он может упасть без сознания. У него будут точно такие же судороги с прикусыванием языка, как при эпилепсии. Приступ будет сопровождаться таким же мочеиспусканием. Эти два состояния внешне отличить невозможно. Также существует проблема психических неэпилептических приступов. Тогда приступы, тоже похожие на эпилепсию, оказываются вызваны какими-то другими заболеваниями», – объяснила эпилептолог.

Кроме того, судорожный припадок может быть симптомом, который свидетельствует о наличии новообразования в головном мозге или развитии метастазирования, отметила Воронкова. В основном до появления эпилептических припадков злокачественное образование не обнаруживают.

По словам Воронковой, приступы эпилепсии могут быть также различными по своим проявлениям.

«Эпилепсия — многолика. Бывает, что человек отключается, но позу при этом сохраняет и не падает. Может случиться так, что он перестанет понимать, что говорят окружающие, или сам не сможет говорить понятно для окружающих. Приступы могут проявляться вздрагиванием, застыванием, взглядом в одну точку. Иногда во время приступов пациенты могут перебирать руками или сглатывать. Иногда больной может ощущать внутреннее чувство уже виденного или никогда не виденного. Существуют и такие типы приступов, когда человек ощущает восходящее чувство тошноты», – заключила специалист.

Подробнее о том, почему возникает эпилепсия, когда может начать приступ, почему эпилепсия может начаться после 60 лет и чем это опасно — в интервью Воронковой «Газете.Ru».

Ранее ученые выявили новый потенциальный способ лечения эпилепсии.