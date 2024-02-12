Врач назвала причины возникновения эпилепсии пожилого возраста

Эпилепсия, возникшая в пожилом возрасте после 60 лет, может быть вызвана различными повреждениями головного мозга. Они могут появиться вследствие инсульта, черепно-мозговой травмы, инфекционных заболеваний, например, COVID-19, а также токсических повреждений мозга, возникших из-за употребления алкоголя или наркотиков. Кроме того, эпилепсия может быть спровоцирована самим возрастом, об этом «Газете.Ru» рассказала профессор, доктор медицинских наук, вице-президент «Объединения врачей-эпилептологов и пациентов» России, научный куратор Центра неврологии, эпилептологии и пароксизмальных состояний НКЦ №2 ФГБНУ РНЦХ имени академика Б.В. Петровского, эпилептолог Кира Воронкова.

«Самое интересное тут то, что сам возраст может быть причиной развития эпилепсии. Пожилой человек может с удивлением сказать: «У меня нет никаких повреждений на снимке головного мозга. Откуда у меня эпилепсия?» Тогда мы отвечаем, что именно фактор возраста является причиной диагноза. Существует такое понятие, как накопленное повреждение. Человек когда-то перенес воспаление или получил травму, даже легкую, где-то он несколько лет пил, где-то случился микроинсульт. То есть его мозг испытывал страдания в течение жизни от тех или иных факторов, поэтому уже в пожилом возрасте может начаться эпилепсия», — отметила Воронкова.

По ее словам, эпилепсия пожилого возраста — это такая же эпилепсия, как и в молодом возрасте, — хроническое заболевание головного мозга, которое вследствие чрезмерных нейронных разрядов проявляется в виде различных типов приступов. В пожилом возрасте, по словам Воронковой, эпилепсия встречается так же часто, как в молодости и детском возрасте.

«Основой эпилепсии служит спонтанное нарушение в электрической активности клеток головного мозга. То есть в группе нейронов нарушается их активность, функции мембраны клетки, каналов, рецепторов, и в результате формируются патологические электрические разряды. Внешне это проявляется различными типами приступов в зависимости от того, в какой области мозга нарушена работа клеток. Это может быть лобная доля, височная, теменная, затылочная и даже весь мозг», — заключила специалист. Врач назвала причины возникновения эпилепсии пожилого возраста

Подробнее о том, почему возникает эпилепсия, когда может начать приступ, почему эпилепсия может начаться после 60 лет и чем это опасно — в интервью Воронковой «Газете.Ru».

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