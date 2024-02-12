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Стало известно, что женщины намного чаще мужчин падают с лестниц

PLOS ONE: женщины составляют 80% пострадавших в результате падений с лестниц

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mamm-mdf.ru

Ученые из университета Пердью в США выяснили, что женщины чаще мужчин сталкиваются с падениями на лестницах — они составляют около 80% пострадавших. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.

Ученые использовали видеонаблюдение для записи движений около 2,4 тысяч человек, поднимающихся и спускающихся по лестнице. В общей сложности съемка длилась в течение нескольких месяцев. Анализ видеозаписей показал, что большая часть падений происходит из-за невнимательности и рискованного поведения.

Исследователи выделили несколько типов такого поведения. К нему относится игнорирование происходящего под ногами, неиспользование перил, ношение обуви на высоких каблуках, занятость рук сумками и другими предметами, использование телефонов, перепрыгивание ступенек и привычка прятать руки в карманы.

Отмечается, что мужчинам свойственно перепрыгивание ступенек и то, что они не смотрят под ноги. Женщины нечасто держатся за перила, используют гаджеты и передвигаются по лестнице с занятыми руками.

Специалисты подсчитали, что в 80% случаев именно женщины получают травмы при падениях с лестниц. Вероятнее всего, это обусловлено стремлением к выполнению нескольких задач одновременно и рассеиванием внимания по этой причине.

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