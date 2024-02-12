Ученые научились выявлять биполярное расстройство по анализу крови

Ученые из Кембриджского университета разработали анализ крови, который позволяет диагностировать биполярное расстройство по особым биомаркерам. Результаты исследования опубликованы в JAMA Psychiatry.

Сложность выявления биполярного расстройства (БАР) заключается в том, что пациенты, находящиеся в маниакальной фазе (сопровождающейся состоянием эйфории) не обращаются за помощью. Однако биполярное расстройство характеризуется резкой сменой фаз. Следом за маниакальной фазой обычно следует депрессивная.

Многие психиатры ошибочно диагностируют у пациентов с биполярным расстройством депрессию и назначают соответствующие препараты. Однако некорректное лечение может спровоцировать новый маниакальный эпизод. Люди с ярко выраженной манией склонны переоценивать себя, что ведет к совершению ими необдуманных поступков. К ним относятся излишние финансовые растраты, рискованное сексуальное поведение.

Ученые стремились создать инструмент, способный обнаруживать БАР на любой стадии с высокой точностью. Для этого они привлекли к исследованию около трех тысяч человек с БАР и здоровых добровольцев. Испытуемые оценили свое психическое состояние, заполнив анкеты, состоящие более чем из 600 вопросов. Затем исследователи взяли у всех участников образцы крови.

Ученые обнаружили, что у людей с БАР в крови присутствует 17 особых метаболитов (продуктов обмена веществ, образующихся в органах, тканях и клетках в результате процесса метаболизма), которых нет у здоровых добровольцев. Самым показательным биомаркером был церамид d18:0/24:1.

Ученые отметили, что комбинирование данных о биомаркерах БАР с информацией, предоставленной пациентами, значительно повысит эффективность диагностики этого расстройства.

Ранее был обнаружен новый механизм развития депрессии.