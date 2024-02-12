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Стало известно, нужно ли лечить постинфекционный кашель

CMAJ: длительный постинфекционный кашель зачастую проходит самостоятельно

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По мнению семейного врача Кевина Ляна из университета Британской Колумбии, постинфекционный кашель ограничен по времени и проходит самостоятельно. Препараты для лечения астмы или антибиотики могут не оказать желаемого эффекта. Об этом сообщает CMAJ (Canadian Medical Association Journal).

Отмечается, что постинфекционный кашель является обычным явлением. Им страдают 11-25% взрослых после перенесенной респираторной инфекции. Такое осложнение может длиться до восьми недель.

Врач объяснил, что эффективность препаратов для лечения кашля этого типа не доказана. Результаты некоторых исследований свидетельствуют о незначительной пользе применения ингаляторов или пероральных лекарств, позиционирующихся как средства для борьбы с постинфекционным кашлем. По мнению Ляна, для ослабления симптомов нужно проявить терпение.

Тем не менее, важно установить, действительно ли кашель является осложнением респираторной инфекции. Иногда астма и хроническая обструктивная болезнь легких проявляются аналогично. Затрудненное глотание, сильная одышка и выделение из дыхательных путей крови также служат поводом для немедленного обращения к врачу.

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