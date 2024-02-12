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Стало известно, как избежать скачков сахара в крови

Health News: углеводы в конце приема пищи стабилизируют глюкозу в крови

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Французский биохимик и автор книг по здоровому питанию Джесси Иншоспе рассказала, что для стабилизации уровня глюкозы в крови нужно употреблять продукты питания в определенном порядке. Сначала стоит съесть овощи, затем белки или жиры, а в конце — углеводы. Об этом сообщает Health News.

Обычно уровень глюкозы в крови слегка повышается после каждого приема пищи — это естественный механизм инсулярного аппарата поджелудочной железы. Однако в некоторых случаях скачки сахара бывают интенсивными. Это свидетельствует о нарушении обмена веществ и сахарном диабете.

Чтобы сгладить циклические повышения и понижения уровня глюкозы, Иншоспе рекомендует употреблять составляющие одного приема пищи в определенном порядке. Биохимик советует сначала съедать овощи, затем — белки или жиры (мясо, морепродукты, птицу), а в конце — углеводы (крупы, макаронные изделия).

По мнению специалиста, такая пищевая привычка основана на гликемическом индексе (ГИ) — показателе влияния углеводов в продуктах питания на изменение уровня глюкозы в крови. У овощей он довольно низок, вследствие чего резкого повышения уровня сахара в крови не произойдет. При употреблении белков и жиров, а затем — углеводов, концентрация глюкозы будет плавно расти.

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