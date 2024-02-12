Исследователи заново собрали библиотеку Чарльза Дарвина

Впервые с момента кончины автора теории эволюции Чарльза Дарвина в 1882 году его библиотека была заново собрана. Об этом сообщил телеканал CNN.

В честь 215-летия со дня рождения ученого исследовательская группа проекта Darwin Online выпустила 300-страничный каталог, в котором собраны оригинальные 7,4 тыс. названий и 13 тыс. томов, первоначально принадлежавшие Дарвину. Список включает 9300 ссылок на копии содержимого библиотеки.

«Этот беспрецедентно подробный обзор всей библиотеки Дарвина позволяет подробнее чем когда-либо ценить все детали его работы и понять, что он был экспертом, опирающимся на сложную науку, исследования и знания тысяч людей», — сказал глава проекта доктор Джон ван Вай из Национального университета Сингапура.

До этого сообщалось, что исследователи выявили неточность в теории Дарвина.

Ранее китайские ученые решили «отвратительную» загадку Дарвина.