В России разработали средства по предотвращению и лечению кариеса

Ученые Омского государственного медицинского университета (ОмГМУ) разработали и запатентовали специальные гелевые композиции, которые предотвращают развитие кариеса. Об этом сообщает РИА Новости.

В ОмГМУ создана целая линейка гелевых композиций, направленных на предотвращение возникновения кариеса и купирование начальную стадию заболевания. В настоящее время линейка насчитывает 10 композиций, в ближайшее время планируется запатентовать 11-й стоматологический препарат.

По словам заведующей кафедрой детской стоматологии стоматологического факультета ОмГМУ Галины Скрипкиной, разработанные препараты не являются обычными зубными пастами, а представляют из себя лечебные композиции для курсового лечения, которое назначается в зависимости от клинической ситуации и возраста пациента.

Скрипкина отметила, что в разработанных профилактических средствах совмещено несовместимое: трехкомпонентный гель с фтором, кальцием и фосфором предназначен и для использования в домашних условиях, и для работы на профессиональном уровне в стоматологическом кресле.

Курс лечения новыми препаратами проходит два раза в год. Его продолжительность составляет две-три недели. Этого хватит, чтобы в течение полугода поддерживать в полости рта оптимальный уровень минерального обмена.

По заявлению ученых, разработанные гели обладают не только профилактическим, но и лечебным воздействием. В ОМГМУ подчеркнули, что эффективность препаратов уже доказана лабораторно и клинически.

Ранее врач-стоматолог-терапевт Елена Смолярчук заявила, что для поддержания здоровья зубов стоит избегать кислых и сладких продуктов, поскольку они способствуют разрушению эмали и развитию кариеса.

Ранее ученые выяснили, что ежедневный прием прополиса может замедлять старение.