Врач рассказала, молоко с какой жирностью полезнее

Жирное молоко полезнее для микрофлоры кишечника, но при высоком сердечно-сосудистом риске или лечебной диете лучше выбрать менее жирный вариант. Об этом aif.ru рассказала иммунолог, врач-аллерголог-иммунолог высшей категории, заведующая отделением аллергологии и иммунологии НКЦ № 2, младший научный сотрудник ФГБНУ РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского (ЦКБ РАН) Евгения Паршина.

Чем жирнее молоко, тем полезнее оно для микрофлоры кишечника, отметила Паршина. Поэтому можно выбирать молоко со средним (2,6–3,5%) и высоким (более 3,5%) процентом жирности. Кроме того, из более жирного молока лучше усваиваются питательные вещества. Например, жирорастворимые витамины групп А, D, Е, К2, омега-3 и омега-6. Также в нем есть витамины В, насыщенные жирные кислоты, белок, кальций, фосфор, цинк и многие другие. Все они способствуют здоровью, особенно костей, иммунитета, нервной системы и зрения.

Однако в более жирном молоке содержится больше холестерина, что потенциально может навредить сердечно-сосудистой системе. Если есть опасения, лучше проконсультироваться с врачом. В этом случае заменой может стать молоко с минимальным процентом жирности. Также оно полезно тем, кто сидит на диете, требующей ограничивать жирность продуктов.

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