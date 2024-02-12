Врач назвал самые полезные для сердца каши

Все крупы содержат полезные для сердца вещества, но важно правильно их приготовить: не добавлять соль и вместо варки использовать запаривание. Об этом «Известиям» рассказал профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения кардиолог Грант Шехян.

«На мой взгляд, одной из самых полезных каш можно назвать овсянку. Благодаря сбалансированному составу она легко усваивается, а имеющаяся в составе клетчатка помогает кишечнику активнее работать. Хороши пшенная крупа, легкоусвояемая благодаря балансу белков и углеводов, гречка, которая известна высоким содержанием железа. Эти каши часто входят в меню отделений кардиологии», — рассказал Шехян.

Все крупы содержат полезные для организма вещества, в том числе и для сердечно-сосудистой системы, пояснил врач. Каши из них могут способствовать очищению сосудов от холестериновых бляшек и сокращению риска заболеваний сосудов и сердца. Но только в случае правильного приготовления.

В идеале нужно отказаться от добавления соли, так как она провоцирует задержку жидкости в организме и повышает риск гипертонии. От масла следует отказаться из-за того, что оно может способствовать усугублению атеросклероза. Чтобы сохранить максимум питательных веществ, крупу лучше залить кефиром или кипятком и оставить на несколько часов или всю ночь.

«Первое время блюда будут казаться пресными, но со временем это пройдет. Для вкуса в кашу можно добавить натуральные специи, например ароматную зелень, кунжут. Если очень хочется масла, можно добавить немного растительного. Но нужно помнить, пользы в этом мало», — отметил Шехян.

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